Определить массу образовавшейся соли, если через раствор, содержащий 20,6 г бромида натрия, пропустили газ хлор.

Гость: Гость:

20,6 г Х г 2 NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2 n = 2 моль n = 2 моль Mr = 103 г/моль Mr = 58,5 г/моль m=206 г m = 117 г 20,6 г NaBr - Х г NaCl 206 г NaBr - 117 г NaCl m(NaCl) = 20,6 * 117 / 206 = 11,7 г