Пожалуйста помогите Составить цитатный план по рассказу васюткино озеро

План рассказа "Васюткино озеро": 1. Васютка - главный герой рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро». 2. Становление характера Васютки. 1) Забота Васютки о рыбаках. 2) Поведение Васютки в лесу: смелость, решительность, смекалка, мужество, терпение. 3) Знание законов тайги. Внимание к природе. 4) Забота Васютки об общем деле. 3. Почему рыбаки назвали озеро именем мальчика?