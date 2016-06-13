Помогите ответить на вапросы 1.Что такое живая природа? 2. Какие объекты являются живой природы? 3.Дакажите,что растение -живой организм. 4.Какова роль обмена веществ в жизни живых организмов? Мне ОЧЕНЬ срочно...

1.Живая природа – это совокупность организмов, которая делится на пять обширных царств: животные растения, грибы, вирусы и бактерии Живая природа - это все живые существа(организмы) 2. Животные, человек, растения, грибы, вирусы и бактерии. 3. Растение - живой организм, потому что они имеют все признаки живого организма (расти, питаться, размножаться) 4.Получение энергии для жизнедеятельности и вещества для строительства собственного тела.без обмена веществ органы (вернее клетки) не будут иметь "силы" то есть всем организмам (и клеткам в том числе) нужны питательные вещества и кислород ведь он тоже принимает участие в обмене веществ.