Помогите пожалуйста!)Площадь треугольника ACE равна 90.На сторонах AC и CE треугольника взяты точки B и D таr что BD параллелен AE, BC:AC=1:3. Найдит е площадь четырехугольника ABDE
Помогите пожалуйста!)Площадь треугольника ACE равна 90.На сторонах AC и CE треугольника взяты точки B и D таr что BD параллелен AE, BC:AC=1:3. Найдит е площадь четырехугольника ABDE
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Треугольник ВDC подобен треугольнику АЕС - по 2-м углам (угС - общий, угCDB=угCEA - соответственные при параллельных ВD || AE), k=1/3; Sbdc/Sace=k*k=1/9, Sbdc=90/9=10, Sabde=Sace-Sbcd=90-10=80 Ответ: 80