Помогите решить задачу:В правильной четырехугольной пирамиде sabcd основание abcd- квадрат со стороной 6, а боковое ребро равно 9. на ребре SA отмече на точка М так, что SM=6. а)Постройте сечение пирамиды плоскост...
Помогите решить задачу:В правильной четырехугольной пирамиде sabcd основание abcd- квадрат со стороной 6, а боковое ребро равно 9. на ребре SA отмече на точка М так, что SM=6. а)Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точки B, C, и М б) найдите расстояние от вершины S до плоскости BCM
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ВO=OD=20/2=10(т. к. пирамида правильная, значит ABCD- квадрат и SO делит диагонали пополам) so=24(по условию) SD= sqrt (24^2+10^2)= sqrt(576+100)= 26 SD=SA=SB=SC=26 (Т. к. пирамида правильная)