Помогите решить задачу:В правильной четырехугольной пирамиде sabcd основание abcd- квадрат со стороной 6, а боковое ребро равно 9. на ребре SA отмече на точка М так, что SM=6. а)Постройте сечение пирамиды плоскост...

Помогите решить задачу:В правильной четырехугольной пирамиде sabcd основание abcd- квадрат со стороной 6, а боковое ребро равно 9. на ребре SA отмече на точка М так, что SM=6. а)Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точки B, C, и М б) найдите расстояние от вершины S до плоскости BCM