ПомоГите срочно!!) книгах древнеримских ученых говорится, что орки, или дельфины-косатки, часто сопровождали корабли. Как ты думаешь, зачем они это д елали? Представляло ли это опасность для мореходов? Ответ запиши в четырех – пяти предложениях.

Возможно,они это делали для того что бы капитана судна было видно ,и слышно где находиться риф,что бы не сесть на сент ведь комитет издают звуки ,и понятно где мель,качалки там плавать не будут.Угрозы они не представляли в только пользу