Прочитай текст. Выпиши по три примера на каждый тип словосочетания.Вечером коты всех мастей берут дом в осаду. Они перелезают через частокол и собира ются под связкой рыбы. Они поднимаются на задние лапы,а передними делают стремительные и ловкие взмахи - стараются зацепить рыбу. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает и вцепляется в связку, качается, старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Я выхожу с фонарём из бани. Коты бросаются к частоколу,но не успевают перелезть через него и застревают уши закрывают глаза и начинают отчаянно кричать.