Прочитайте текст, выполните задания.1.Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью. 2. Крутая дорожка, ведущая вниз, давно привлекала внимание Пети, ученика третьего класса гимн...

Прочитайте текст, выполните задания.1.Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью. 2. Крутая дорожка, ведущая вниз, давно привлекала внимание Пети, ученика третьего класса гимназии. 3. Он привык бегать по ней босиком. 4. До первого поворота мальчик еще кое-как боролся с силой земного притяжения. 5.Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. 6.Мальчик был окружен облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао. 7.Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной, матросский воротничок развевался. 8.Вдруг он со всего маха вылетел на сухой и холодный песок берега, еще не обогретый солнцем. 9.Песок этот был удивительной белизны. 10.Вязкий и глубокий, сплошь истыканный вчерашними следами, он почти незаметно сходил в воду, и крайняя его полоса ежеминутно покрывалась языками белоснежной пены. 11.Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами, казался безлюдным в этот ранний час.Задания.1. Укажите номер(а) предложения(ий), осложненное(ые) обособленным(и) определением(ями).2. Укажите номер(а) предложения(ий), осложненное(ые) обособленным(и) обстоятельством(ами).3. Укажите номер(а) предложения(ий), осложненное(ые) обособленным(и) приложением(ями).4. Запишите 9 предложение, включив в него обособленное определение, подчеркните конструкцию5. Запишите 4 предложение, включив в него обособленное распространенное приложение, подчеркните конструкцию.6. Запишите 3 предложение, включив в него обособленное обстоятельство, подчеркните конструкцию.7. Запишите предложение (знаки препинания не расставлены) и выполните его полный синтаксический разбор:Пригреваемый весенним солнцем он талантливый полководец и защитник народа сидел на земле поглядывая на первую травку первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков разбегавшихся по яркой синеве неба.