Прочитайте. Вставьте пропущенные буквосочетания.-ТСЯ или -ТЬСЯ 1. Умел ошиби___ , умей и поправи___ . 2. Глаза боя___ , а руки делают. 3. Вся кая птица своим пером красуе___ . 4. Грамоте учи___ --- всегда пригоди___ . о Выделите окончания у глаголов в настоящем времени .