ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!Используя данное ниже начало составьте памятку из 3-5 пунктов о том что вы должны сделать в ближайшее время глаголы в неопределённ ой форме подчеркните На этой неделе ( в этом месяце,в ближайшее воскресенье, на каникулах и,т,п,) я должен (должна):1.; 2.; и,т,п