ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!Используя данное ниже начало составьте памятку из 3-5 пунктов о том что вы должны сделать в ближайшее время глаголы в неопределённ ой форме подчеркните На этой неделе ( в этом месяце,в ближайшее...
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!Используя данное ниже начало составьте памятку из 3-5 пунктов о том что вы должны сделать в ближайшее время глаголы в неопределённ ой форме подчеркните На этой неделе ( в этом месяце,в ближайшее воскресенье, на каникулах и,т,п,) я должен (должна):1.; 2.; и,т,п
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На этой неделе я должна: 1. Сдать (гл. в н.ф.) книги в библиотеку 2. Пересадить (гл. в н.ф.) цветы 3. Написать (гл. в н.ф.) сочинение по литературе 4. Выучить (гл. в н.ф.) слова новой песни на занятие хора 5. Поздравить (гл.в н.ф.) подругу с Днём рождения