распредели слова по столбикам. в первый записывай слова с орфограммой в приставке,во второй с орфогр. в корне,в третий с орфогр.в окончании.Постройка, поляна,врачом,ключек,жучок,шерстка,свечей,белкой,черный,большой,б...
распредели слова по столбикам. в первый записывай слова с орфограммой в приставке,во второй с орфогр. в корне,в третий с орфогр.в окончании.Постройка, поляна,врачом,ключек,жучок,шерстка,свечей,белкой,черный,большой,боец,,цирк,пропрыгал,герой,ящичек,березовый,подбросить,моряк,тянуть,весит,смелость,красному
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.постройка, пропрыгал, подбросить 2.поляна, шерстка, свечей, черный, большой, боец, цирк, герой, ящичек, березовый, моряк, тянуть, 3.врачом, жучок, белкой, весит, смелость, красному