распредели слова по столбикам. в первый записывай слова с орфограммой в приставке,во второй с орфогр. в корне,в третий с орфогр.в окончании.Постройка, поляна,врачом,ключек,жучок,шерстка,свечей,белкой,черный,большой,б...

распредели слова по столбикам. в первый записывай слова с орфограммой в приставке,во второй с орфогр. в корне,в третий с орфогр.в окончании.Постройка, поляна,врачом,ключек,жучок,шерстка,свечей,белкой,черный,большой,боец,,цирк,пропрыгал,герой,ящичек,березовый,подбросить,моряк,тянуть,весит,смелость,красному