расстояние от спортивного лагеря до автобусной остановки 29 км. Успеет ли туристы на автобус, который отправляется в 14 часов,если они выйдут из лаге ря в 8 часов и будут идти со скоростью 5 км/ч.
расстояние от спортивного лагеря до автобусной остановки 29 км. Успеет ли туристы на автобус, который отправляется в 14 часов,если они выйдут из лаге ря в 8 часов и будут идти со скоростью 5 км/ч.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
29 км : 5 км в час= 5, 8 часа потребуется туристам чтобы дойти до остановки 8+ 5,8 =13,8 часа <14 часов Ответ. Успеют