Реши задачу . Из пункта А выехал всадник со скоростью 12км/ч. Одновременно с ним из пункта В, находящегося на расстояние 24км от пункта А, вышел пеше ход со скоростью 4 кмч. Пешеход и всадник движутся в одном направл...
Реши задачу . Из пункта А выехал всадник со скоростью 12км/ч. Одновременно с ним из пункта В, находящегося на расстояние 24км от пункта А, вышел пеше ход со скоростью 4 кмч. Пешеход и всадник движутся в одном направлении. На каком расстояние от пункта В всадник догонит пешехода? Решите пожалуйста очень срочно надо!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 12 км/ч - 4 км/ч = 8 км/ч - скорость, с которой всадник догоняет пешехода 2) 24 : 8 = 3 часа - через это время всадник догонит пешехода 3) 4 * 3 = 12 км - место встречи от пункта В