Реши задачу . Из пункта А выехал всадник со скоростью 12км/ч. Одновременно с ним из пункта В, находящегося на расстояние 24км от пункта А, вышел пеше ход со скоростью 4 кмч. Пешеход и всадник движутся в одном направл...

Реши задачу . Из пункта А выехал всадник со скоростью 12км/ч. Одновременно с ним из пункта В, находящегося на расстояние 24км от пункта А, вышел пеше ход со скоростью 4 кмч. Пешеход и всадник движутся в одном направлении. На каком расстояние от пункта В всадник догонит пешехода? Решите пожалуйста очень срочно надо!!