РЕШИТЕ ,ПЛИЗ, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!На двух бензозаправочных станциях было 177 ц бензина. После того как на одной станции было продано 11,7 ц , а на другой-7,5 ц ,бензина на первой станции осталось в 2 раза больше, чем во второй. Какое количество бензина было на каждой станции первоначально?