с какими проявлениями добра и зла мы встречаемся в современном обществе покажите на примерах из литературных произведений кинофильмов из окружающей ж изни

Тема добра и зла в романе Мастер и Маргарита Всё то, что пережил М.А. Булгаков в жизни, все мысли и открытия, вся душа и весь талант этого гениального писателя вложены в его роман «Мастер и Маргарита». Это уникальное творение не только в художественном плане, но и в идейном. В этом произведении отразилась эпоха начала 20-х годов 20 века – тяжелое время ломки идеалов и выковывания новой страны. Булгаков показал все несовершенства этого процесса, за что и поплатился многолетним бойкотом своего романа. Но в этом, на мой взгляд, был великий смысл. «Мастер и Маргарита» - это роман о любви и нравственном долге, об истинном творчестве, о неразрывности света и тьмы, добра и зла. Добро и зло… Такие знакомые слова и такие непонятные значения. Понятия вечные и неразделимые. Добро должно освещать людям путь к истине. Зло затуманивает этот путь или вообще уводит человека в сторону. М.М. Булгаков был убеждён, что только через приобщение к Богу человек обретает веру, без которой невозможно жить, а с помощью этой веры он отыскивает свой путь. Герои «Мастера и Маргариты» помогают осознать эту позицию автора, его отношение к добру и злу. В рамках «романа в романе», сочинённого Мастером, Иешуа предстаёт перед жестоким и трусливым прокуратором как человек, а перед читателями романа – как сын Божий. И в этот момент тема добра и зла звучит не как тема торжества зла, а как тема предательства добра. Почему предательства? Да потому, что прокуратор знал, чувствовал, что Иешуа невиновен, но отправил его на жестокую казнь. Он раб государства, но раб только потому, что сам так решил. Таких же рабов показывает автор романа и в современной Москве – Майгель, Босой и множество безымянных типичных героев. Иешуа же нёс людям добро, он мог свободно сказать своё слово о добре и истине. Этот проницательный, мудрый человек был воплощением новых человеческих идеалов. Ни страх, ни наказание не заставили его изменить идее добра и милосердия. Герой утверждал «царство истины и справедливости», где не будет «власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти». Иешуа верил в преобладание доброго начала в любом человеке и в то, что «царство истины» обязательно наступит. Воланд же, напротив, был уверен, что злое преобладает в душе человеческой и что разбудить это злое не составит особого труда. Воланд вглядывается в людей, стараясь выявить их пороки. Он высмеивает, уничтожает при помощи своей свиты всё то, что отступилось от добра, развратилось. Всего на три дня Воланд остаётся в Москве, но люди за это короткое время предстают перед нами в своей наготе. Но почему князь тьмы, который должен внушать ужас и отвращение, скорее вызывает улыбку, а иногда выглядит даже благородно? Неслучайно эпиграфом к роману Булгаков взял слова из «Фауста» Гете: «…так кто ж ты, наконец? - Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Да, Сатана в романе – вершитель правосудия. Он восстанавливает равновесие между добром и злом и этим служит добру. Но его суд, как мне кажется, больше похож на месть, и потому сам по себе уже относится к злу. Есть в романе и еще один момент, который, как и образ Иешуа, показывает всепоглощающую силу добра. Это любовь главных героев, любовь Мастера и Маргариты. Рассказывая нам их историю, автор показывает, что любовь может изменить окружающий мир и самих людей. И она изменила, неузнаваемо, непримиримо, окончательно. Москва превратилась в место шабаша нечистой силы, сгоревшие листы бумаги возрождаются из пепла, как птица феникс, привычная жизнь разбилась о ведьмин хохот отчаявшейся женщины. Все пошло не так, как могло бы быть. Да, совершиться этой любви помог дьявол, но внушил её господь, она божественна по своему проявлению. Этот роман Булгакова, на мой взгляд, ценен еще одной своей особенностью. Несмотря на то, что главной действующей силой в нем стала сила нечистая, здесь все же провозглашается всепрощение и любовь. В этом, как мне кажется, глубокий метафорический характер данного произведения. Добро стало здесь тем, что оно и есть по своей сути – силой созидания, создающей энергией, которую не может поколебать, извратить, очернить зло, как бы оно ни старалось. Но, наряду с этим, зло также показано силой, необходимой в мире для поддержания состояния гармонии и равновесия. Зло является тем фоном, на котором добро становится еще белее и необходимее. Это объясняет нам сам Воланд: «Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? … Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?» К тому же, по мысли автора, некоторым людям необходимо пройти все круги преисподней, чтобы понять, что любовь – единственный путь, который сделает человека счастливым повелителем жизни, а не рабом обстоятельств.