. Сергей владеет двумя промышленными заводами, выпускающими одинаковую продукцию.На втором заводе установлено современное оборудование, поэтому на нем может быть выпущено больше единиц продукции. Известно, что есл...

. Сергей владеет двумя промышленными заводами, выпускающими одинаковую продукцию.На втором заводе установлено современное оборудование, поэтому на нем может быть выпущено больше единиц продукции. Известно, что если рабочие первого завода суммарно трудятся t^2 часов в неделю, то выпускают t единиц продукции. А если рабочие второго завода суммарно трудятся t^2 часов в неделю, то выпускают 2t единиц продукции. Ставка заработной платы рабочего составляет 500 рублей в час. Сергей готов платить рабочим 30 250 000 рублей в неделю. На какое максимальное количество единиц продукции он может рассчитывать?