сочинение на тему какие поступки сверстников вызывают моё восхищение сочинение васюткино озеро

Первый вариант сочинения. Восхищаться можно не только добрыми поступками сверстников, но и смелостью, решительность, отвагой, умению не растеряться в экстренных ситуациях. В произведении В.П.Астафьева «Васюткино озеро» Васютка пошел в лес, и, увидев глухаря начал бежать за ним, он ни на что не обращал внимания, все пытался его поймать. В итоге он заблудился. Мальчик пытался найти дорогу, но не мог и окончательно потерялся в тайге. Но он не отчаивался, не бился в истерике, а стал думать, как ему прокормиться, благодаря спичкам, которые он взял из дома, у него получилось разжечь костер, он добыл себе на ночь дрова. Он разделал того самого глухаря, зажарил его и съел. Целых две ночи провел он в лесу, потом пошел вдоль озера, надеясь, что оно впадает в Енисей, так оно и оказалось, он увидел там шлюпку, и его спасли. Дома он рассказал про свое озеро, про него на самом деле не знали, а рыбы там было много. Поэтому и назвали это озеро Васюткиным. Васюткой можно восхищаться, потому что , несмотря на свой небольшой возраст, он смог выжить несколько дней в тайге, он умел добывать и пищу, и разжигать костер, готовить себе ночлег, и нашел способ выбраться из тайги, не каждый взрослый мог бы так повести себя в такой непростой ситуации. Второй вариант сочинения. Можно восхищаться сверстниками, когда они помогают старым людям: помогают нести сумки, провожают через дорогу, кормят кошек и собак. Или не дают собаке растерзать маленького котенка спасают его, если такое произошло, не оставляют животного в беде, ведут его к ветеринару.