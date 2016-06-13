. Соедини части композиции сказки и примеры к ним: А. присказка, Б. зачин, В. концовка. 1. И стали они жить да поживать, ума наживать, а лиха избывать. 2. Жили-были на одном дворе козел да баран; жили промеж себя дру...

. Соедини части композиции сказки и примеры к ним: А. присказка, Б. зачин, В. концовка. 1. И стали они жить да поживать, ума наживать, а лиха избывать. 2. Жили-были на одном дворе козел да баран; жили промеж себя дружно: сена клок – и тот пополам, а коли вилы в бок – так одному коту Ваське. 3. Летала сова – веселая голова; вот она летала, летала и села, да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела, и опять полетела.