Составьте словарик новых терминов параграфа.Внесите в него термины,характеризующие кальвинизм,и термины,характеризующие процесс Контрреформации

Гугенот — французский протестант (кальвинист).Индульгенция — в католической церкви — грамота об отпущении грехов.Инквизиция — суд католической церкви.Контрреформация — борьба католической церкви с протестантизмом.Месса — католическое богослужение.Пастор — протестантский проповедник.Протестант — сторонник Реформации.Пуритане — последователи кальвинизма в Англии.Реформация — движение за переустройство церкви.Светский — мирской, нерелигиозный.Секуляризация — обращение церковной и монастырской собственности в собственность светскую.