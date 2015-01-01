-СРОЧНО-В тр. ABC угл С=90, CH-высота, cos A = 5/6, AB=18. Найти AH?

-СРОЧНО-В тр. ABC угл С=90, CH-высота, cos A = 5/6, AB=18. Найти AH?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Рассматриваем  прямоугольный треугольник АВС, где угол С = 90 градусам.
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