сын полка.Уж очень ему нравится этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький, вежливый, а временами даже и злой парнишка, настоящий сын полка ..... " ............................. . Ничего не боится ..................................................... , -- думал Биденко. -- Жалко, очень жалко его отвозить. Да ничего не поделаешь: приказанно". Помогите с пропусками ( ... )