Тело,двигаясь прямолинейно и равномерно в плоскости, переместилось из точки А с координатами(0;2) в точку В с координатами(4;-1) за время, равное 10 с. Определите содуль скор ости тело.
Тело,двигаясь прямолинейно и равномерно в плоскости, переместилось из точки А с координатами(0;2) в точку В с координатами(4;-1) за время, равное 10 с. Определите содуль скор ости тело.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Построить на координатной плоскости точки А(0;2) и В(4; -1). Провести отрезок АВ, найти его длину по т. Пифагора. Длина катета по оси Оу равна 3, а по оси Ох равна 4. Длина отрезка АВ =3+4 АВ = 5 |v|=5 /10c = 0,5