Теплоход шел 2 часа со скоростью 38 км/ч. После этого ему осталось пройти расстояние в 3 раза больше чем он прошел. За какое время теплоход пройдет о ставшийся путь в тумане, если будет идти со скоростью 28 км/ч? ...
Теплоход шел 2 часа со скоростью 38 км/ч. После этого ему осталось пройти расстояние в 3 раза больше чем он прошел. За какое время теплоход пройдет о ставшийся путь в тумане, если будет идти со скоростью 28 км/ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 38км/ч.*2ч=76(км)-прошёл теплоход за 2 часа 2)76км*3=228(км)-оставшееся расстояние 3)228км:28км/ч.=8(ч.)(ост.4) Ответ:за 8 часа