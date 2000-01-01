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твір-роздум від імені Деві "Моя подорож з батьком на узбережжя Червоного моря".30 б
твір-роздум від імені Деві "Моя подорож з батьком на узбережжя Червоного моря".30 б
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Ответил Гость:
Переведи на русский нечего не понятно!!!!
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