твір-роздум від імені Деві "Моя подорож з батьком на узбережжя Червоного моря".30 б

твір-роздум від імені Деві "Моя подорож з батьком на узбережжя Червоного моря".30 б

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Переведи на русский нечего не понятно!!!!
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