У мальчика в коллекции было 24 болгарские марки и 40 российских марок. Он поместил их в альбом, поровну на каждую страницу. Российские марки заняли н а 2 страницы больше, чем болгарские. Сколько страниц было занято р...
У мальчика в коллекции было 24 болгарские марки и 40 российских марок. Он поместил их в альбом, поровну на каждую страницу. Российские марки заняли н а 2 страницы больше, чем болгарские. Сколько страниц было занято российскими марками. Решить задачу.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)40-24=16(мар.)-занимают 2 стр. 2)16:2=8(мар)-занимают 1 стр. 3)40:8=5(стр)-занимают все 40марок