У мальчика в коллекции было 24 болгарские марки и 40 российских марок. Он поместил их в альбом, поровну на каждую страницу. Российские марки заняли н а 2 страницы больше, чем болгарские. Сколько страниц было занято р...

У мальчика в коллекции было 24 болгарские марки и 40 российских марок. Он поместил их в альбом, поровну на каждую страницу. Российские марки заняли н а 2 страницы больше, чем болгарские. Сколько страниц было занято российскими марками. Решить задачу.