Умоляю!!!!!Написать цифры буквами В 1553 году царь Иван Грозный приказал поставить печатный двор (так тогда называли типографию) . Возглавить эту р аботу поручили мастеру печатного дела Ивану Федорову. Большую помо...

Умоляю!!!!!Написать цифры буквами В 1553 году царь Иван Грозный приказал поставить печатный двор (так тогда называли типографию) . Возглавить эту р аботу поручили мастеру печатного дела Ивану Федорову. Большую помощь оказывал ему Петр Мстиславец, тоже искусный мастер. Вскоре на Никольской, у Гостиных родов, недалеко от Кремля, выросли прекрасные палаты - Московский печатный двор. Появилось на Руси новое ремесло - книгопечатание. И вот 1 марта 1564 года Иван Федоров и Петр Мстиславец закончил свой славный труд - книгу "Апостол". Это первая датированная печатная книга.. . В 1634 году в Московском печатном дворе, главном центре книгопечатания на Руси, был издан первый русский букварь. Задания следующие: Составьте план к тексту