Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 1.Сраже ние на Чудском озере 2.Сражение на реке Неве 3.Сражение на р...

Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 1.Сраже ние на Чудском озере 2.Сражение на реке Неве 3.Сражение на реке Калке А. Ранение военачальника Биргера Б. Участие в сражении тяжелой рыцарской конницы.. В.Отсутствие единого командования в русском войске