Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 1.Сраже ние на Чудском озере 2.Сражение на реке Неве 3.Сражение на р...
Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 1.Сраже ние на Чудском озере 2.Сражение на реке Неве 3.Сражение на реке Калке А. Ранение военачальника Биргера Б. Участие в сражении тяжелой рыцарской конницы.. В.Отсутствие единого командования в русском войске
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2-а. 1-б. 3-в. Вроде так я так-же делал