В городском парке имеется пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся шесть видов билетов, каждый из которых позволяет посетить один или два аттракциона. Св...

В городском парке имеется пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся шесть видов билетов, каждый из которых позволяет посетить один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице. Андрей хочет посетить все пять аттракционов, но имеет в наличии только 900 рублей. Какие виды билетов он должен купить? В ответе укажите номера, соответствующие видам билетов, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Вид билета Набор аттракционов Стоимость (руб.) 1 Колесо обозрения, «Весёлый тир» 500 2 «Ромашка», карусель 350 3 Карусель, колесо обозрения 150 4 Автодром, «Весёлый тир» 500 5 «Ромашка» 250 6 Автодром, «Ромашка» 450