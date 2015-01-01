В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу выбираются 9 студентов. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов о кажется ровно 5 отличников. Ответ округлите до тысячных, тольк...

В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу выбираются 9 студентов. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов о кажется ровно 5 отличников. Ответ округлите до тысячных, только можно максимильно понятно, эта задача уже присучтвовала в ответах, но там я её понять не могу.