В каких предложениях ты можешь определить главные члены предложения? Подчеркни их и укажи, какими частями речи они выражены.Музей космонавтики необыч ен и интересен. Здесь можно увидеть собачьи домики. В них летали ч...
В каких предложениях ты можешь определить главные члены предложения? Подчеркни их и укажи, какими частями речи они выражены.Музей космонавтики необыч ен и интересен. Здесь можно увидеть собачьи домики. В них летали четвероногие космонавты. А вот корабль "Восток". Он унёс первого человека в космос. В музее висят портреты учёных, инженеров,рабочих,создавших космические корабли. И, конечно, портреты всех космонавтов. В этом музее мы узнали о космосе много интересного.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Музей(сущ) необычен и интересен(кр. прил) 3) Космонавты(сущ) летали(глаг.) 4. Он(местоим.)унес(глаг.) 5. Портреты(сущ) висят (глаг.) 6. Мы(местоим.) узнали (глаг.)