В каких предложениях ты можешь определить главные члены предложения? Подчеркни их и укажи, какими частями речи они выражены.Музей космонавтики необыч ен и интересен. Здесь можно увидеть собачьи домики. В них летали ч...

В каких предложениях ты можешь определить главные члены предложения? Подчеркни их и укажи, какими частями речи они выражены.Музей космонавтики необыч ен и интересен. Здесь можно увидеть собачьи домики. В них летали четвероногие космонавты. А вот корабль "Восток". Он унёс первого человека в космос. В музее висят портреты учёных, инженеров,рабочих,создавших космические корабли. И, конечно, портреты всех космонавтов. В этом музее мы узнали о космосе много интересного.