В словах указать сколько в каждом слове слогов, букв, звуков: Игрушка, шьют,день, ель, вьют, коньки, большой, южный, поёт.

игрушка - три слога, 7 букв, 7 звуков шьют - 1 слог, 4 буквы (ш, ь, ю, т), 4 звука (ш, йот, у, т) день - 1 слог, 4 буквы, 3 звука (д, е, н) ель - 1 слог, 3 буквы, 3 звука (йот, э, л) вьют - 1 слог, 4 буквы, 4 звука (в, йот, у, т) коньки - 2 слога, 6 букв, 5 звуков большой - 2 слога, 7 букв, 6 звуков южный - 2 слога, 5 букв, 6 звуков (йот, у, ж, н, ы, й) поет - 2 слога, 4 буквы, 5 звуков (п, о, йот, о, т)