В тексте четыре абзаца. Последний абзац отсутствует, а первые три - перепутаны. Расположи в правильном порядке и допиши последний . Хорошо что я уже умею читать. Теперь без помощи взрослых можно путешествовать по во...
В тексте четыре абзаца. Последний абзац отсутствует, а первые три - перепутаны. Расположи в правильном порядке и допиши последний . Хорошо что я уже умею читать. Теперь без помощи взрослых можно путешествовать по волшебным странам.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тоже отсутствует его там нету