Вариант 4 1. Тело перемещается по инерции. В этом случае... А. Совершается механическая работа. Б. Механическая работа не совершается. 2. В каком из приведенных случаев совершается работа? 1. Девочка держит в руках мяч. 2. Трактор тянет прицеп. 3. Ученик сидит за столом и решает задачу. А. 1, 2, 3. Б. 1. В. 2. Г. 3. Д. 1, 2. Е. 1, 3. Ж. 2, 3. 3. На тело действует сила в первом случае в два раза большая, чем во втором. В обоих случаях тело переместилось на одно и то же расстояние. Сравните работу в этих случаях. А. Работа не совершается в обоих случаях. Б. В первом случае работа меньше в 2 раза. В. В обоих случаях совершается одинаковая работа. Г. В первом случае работа больше в 2 раза. 4. Мощность характеризует... А. Механизм, совершающий работу. Б. Время, за которое совершается работа. В. Деятельность человека. Г. Скорость выполнения работы. 5. Под действием силы 50 Н тело прошло 8 м. Какая работа была совершена? А. 400 Дж. Б. 50 Н. В. 0,16 Дж. Г. 8 м. Д. 6,25 Дж. 6. Мешок массой 20 кг падает с высоты 4 м. Какая работа была совершена? А. 5 Дж. Б. 800 Дж. В. 0,2 Дж. Г. 50 Дж. Д. 80 Дж. 7. Электромоторчик совершает работу 500 Дж за 25 с. Какова мощность электромоторчика? А. 20 Вт. Б. 500 Вт. В. 25 Вт. Г. 0,05 Вт. Д. 12 500 Вт. 8. Мощность катера 0,3 кВт. Какую работу он совершил за 60 с? А. 200 Дж. б. 18 000 Дж. В. 5 Дж. Г. 18 Дж. Д. 0,2 Дж. 9. С какой скоростью движется мотороллер, развивая мощность 1200 Вт, если его сила тяги 0,3 кН? А. 4000 м/с. Б. 25 м/с. В. 4 м/с. Г. 0,25 м/с. Д. 360 м/с.