. Во время вероятностного эксперимента монету бросили 1000 раз, 532 раза выпал орел. На сколько частота выпадения решки в этом эксперименте отличается от вероятности этого события?

Частота события x — отношение N(x) / N числа N(x) наступлений этого события в N испытаниях к числу испытаний N. Если орел выпал 532 раза, то решка выпала 1000-532=468 Частота этого события равна Вероятность выпадения решки равна 0,5 Следовательно, частота выпадения решки в этом эксперименте отличается от вероятности этого события на |0,5-0,468|=0,032 Ответ: 0,032