Во время вероятностного эксперимента монету бросили 1000 раз, 532 раза выпал орёл. На сколько выпадение решки в этом эксперименте отличается отвероят ности этого события?

Немного не поняла за вероятность какого именно события, но вероятность выпадения решки в данном случае =(1000-532)/1000=468/1000=0.468 Вероятность выпадения решки вообще 0.5(скорее всего про эту вероятность и ведется речь в вопросе), поэтому 0.5-0.468=0.032 Ответ : 0.032