Водород в лаборатории можно получить растворением :а)меди в концентрированной серной кислоте б)окида меди(2) в соляной кислоте в) железа в со ляной кислоте г)оксида цинка в растворе щелочи

железо в солянке. Fe+HCL=FeCl2+H2 медь с конц серной будет сернистый газ; оксид меди в соляной-хлорид меди и вода; c цинком будет комплексная соль опять же без водорода