вычисли 3дм+5дм 9дм+4дм 2дм+9дм 10см-4см 15см-5см 16см-6см
Разное
вычисли 3дм+5дм 9дм+4дм 2дм+9дм 10см-4см 15см-5см 16см-6см
Ответ(ы):
Гость:
1-ое 7дм 2-ое 13дм 3-ий 11дм 4-ый 6см 5-ый 10см 6-ой 10см..........
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