-x в кубе +5x в квадрате +10x-50=0
Разное
-x в кубе +5x в квадрате +10x-50=0
Ответ(ы):
Гость:
-x+5x+10x-50=0 x-5x-10x+50=0 (x-5x)-(10x-50)=0 x(x-5)-10(x-5)=0 (x-5)(x-10)=0 x-5=0 или x-10=0 x=5 x=10 x=√10 x=-√10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "Можно ли судить победителей?",привлкая примеры из литературы. ОЧЕНЬ СРОЧНО! В ГОЛОВУ НИЧЕГО НЕ ЛЕЗЕ...
Разное
В десятичной дроби среди цифр,стоящих после запятой,есть нуль,причём он только один.Его вычеркнули.сравните получившееся число с исходным. ...
Разное
Яка сума коефіцієнтів в рівнянні реакцій? Будь ласка, розпишіть детально. Дякую)) Pb+HNO3=PB(NO3)2+NO3+H2O
Разное
Напишите отзыв по плану Ветер в ивах 1.Я прочитал…или 2.Эту книгу написал…или 3.Это произведение мне (какое впечатление произвела эта книга?) 4.В к...