З двох населених пунктів, відстань між якими 294 км, одночасно назустріч один одному виїхало два автомобілі. Один автомобіль рухася зі шидкістю 63 км год, що складае три четвертих швидкості другого автомобіля. За яки...

З двох населених пунктів, відстань між якими 294 км, одночасно назустріч один одному виїхало два автомобілі. Один автомобіль рухася зі шидкістю 63 км год, що складае три четвертих швидкості другого автомобіля. За який час після виходу вони зустрінуться?