Запишите предложения, расставив слова (группы слов) в верном порядке. Подчеркните подлежащее и сказуемое. 1. too hard / and / many people / to suffer / work / begin / from stress. 2. too much pressure / is / now...

Запишите предложения, расставив слова (группы слов) в верном порядке. Подчеркните подлежащее и сказуемое. 1. too hard / and / many people / to suffer / work / begin / from stress. 2. too much pressure / is / nowadays / on many employees / there. 3. have to work / in many jobs / people / longer hours. 4. total exhaustion / cause / and / overload and overwork / can / illness. 5. very important / stress levels / is / to reduce / in the workplace / it.

Автор: Гость