Заполните сравнительную таблицу "Империи раннего Средневековья в период расцвета" Империя Карла Великого nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Византийская Империя при Юстиане nbsp; nb sp; nbsp; nbsp; Арабский халифат при Харуне ар Рашиде Вопросы для сравнения: Когда достигла расцвета? Какую территорию занимала? Какие народы населяла? Какова была государственная религия? Как управлялась? Какие цели ставили перед собой правители? Каковы были их основные военные противники? какими достижениями прославилась? Подведите итоги.