Заполните сравнительную таблицу "Империи раннего Средневековья в период расцвета" Империя Карла Великого nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Византийская Империя при Юстиане nbsp; nb sp; nbsp; nbsp; Арабский халифат при Харуне ар...
Заполните сравнительную таблицу "Империи раннего Средневековья в период расцвета" Империя Карла Великого nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Византийская Империя при Юстиане nbsp; nb sp; nbsp; nbsp; Арабский халифат при Харуне ар Рашиде Вопросы для сравнения: Когда достигла расцвета? Какую территорию занимала? Какие народы населяла? Какова была государственная религия? Как управлялась? Какие цели ставили перед собой правители? Каковы были их основные военные противники? какими достижениями прославилась? Подведите итоги.
Ответ(ы):
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Империя Карла Великого. Начало 9 века - территория современной Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Австрии, север Италии, испанские Пиренеи - франки, баски, саксы, германские племена, лангобарды и др. - христианство - неограниченная монархия - укрепления централизации страны, восстановление Римской империи - лангобарды, арабы, авары, саксы, баски - объединение страны, создание империи, развитие культуры. Византийская империя при Юстиниане 554 год - Балканский п-ов, Малая азия, Ближний восток, Закавказье, Северная Африка, Южная Италия, Южная Испания - греки (ромеи), арабы, иудеи, берберы, романское население западной империи, остготы, вестготы, славяне - христианство (греческое) - неограниченная монархия - воссоздание Римской империи - иранцы, арабы, авары, славянские племена, остготы, вестготы - строительство Св. Софии, подавление восстания Ника, создание обширной империи. Арабский халифат при Харуне ар Рашиде. конец 8 века - Аравийский п-ов, Центральная и Средняя Азия, Ближний восток, Северная Африка, Южная Италия, Пиренейский п-ов - арабы, берберы, иудеи, тюркские племена, вестготы и др. - ислам - неограниченная монархия (деспотизм) - завоевательная политика - византийцы, иранцы, китайцы, франки - золотой век арабской культуры.