(0,018+0,982):(8*0,5-0,8) решение по алгебре номер 1.9

(0,018+0,982):(8*0,5-0,8) решение по алгебре номер 1.9

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1:(4-0,8)=1:3,2=10/32=5/16=0,3125
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