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0,15 первести в обыкновенную дробь
0,15 первести в обыкновенную дробь
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пятнадцать сотых или три двадцатых
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