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0,2x-x....помогите после каникул не могу сообразить
0,2x-x....помогите после каникул не могу сообразить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
0,2Х-Х=Х(0,2-1)=-0,8Х
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