0,348 разделить на 2,9 = разделить в столбик помогите пожалуйста дам 19 баллов

0,348 разделить на 2,9 = разделить в столбик помогите пожалуйста дам 19 баллов

Ответ(ы):

Ответил Гость:
этот пример не может иметь остатка
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