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0,4 x умножить 25y x = 2,4 y = 3 упростите
0,4 x умножить 25y x = 2,4 y = 3 упростите
Ответ(ы):
Ответил Гость:
0,4x*25y; при x=2,4, y=3 0,4*2,4*25*3 1) 0,4*25=10 2)2,4*3=7,2 3)10*7,2=72 Ответ: 72
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