0,42(6) и 0,12(3) как эти цифры будут в этом / виде

0,42(6) и 0,12(3) как эти цифры будут в этом / виде

Ответ(ы):

Ответил Гость:
0,42(6) = 0,4266666666666666666666666666666666 0,12(3) = 0,1233333333333333333333333333333333
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