0.6(p-3)+p+2 при p=0,5

0.6(p-3)+p+2 при p=0,5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)0.6*0.5=0.3 2)0.6*3=1.8 3)0.3-1.8= -1.5 4)-1.5+0.5= -1 5)-1+2=1 Ответ:1.
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