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(0,95x - 1,82) : 1,7 = 3,4 6 класс
(0,95x - 1,82) : 1,7 = 3,4 6 класс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(0,95х - 1,82) : 1,7 = 3,4 (0,95х - 1,82) = 3,4 х 1,7 0,95х - 1,82 = 5,78 0,95х = 5,78 + 1,82 0,95х = 7,6 х = 7,6 : 0,95 х = 8
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