1. Тип Членистоногие класс Паукообразные, их многообразие, классификация, роль в природе.

Тип членистоногие — самый многочисленный тип животных, насчитывает более 1,5 млн видов. Включает классы ракообразных, паукообразных и насекомых. К классу паукообразных относятся многочисленные пауки, клещи, скорпионы и другие членистоногие. Многообразие паукообразных: Пауки (Araneae), клещи (Acarina), скорпионы (Scoгрionida), сенокосцы (Phalangida, или Opiliones), ложноскорпионы (Chelonethida), сольпуги (Solpugida), жгутоногие (Pedipalpida), рицинулеи (Ricinulei) и щупальцеходные (Microthelyphonida) Классификация: Класс беспозвоночных животных типа членистоногих, объединяющий пауков, скорпионов, клещей и др. Дышат воздухом с помощью легких или трахей. Роль в природе: Пауки и многие другие паукообразные уничтожают множество вредных насекомых, чем приносят большую пользу человеку. Пауками питаются многие птицы, ящерицы и другие животные. Велико значение почвенных клещей в переработке растительных остатков. Немало паукообразных приносит ощутимый вред здоровью человека , домашних животных и растениям.